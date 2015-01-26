

2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강선우 의원(무소속)에게 공천헌금 명목으로 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 경찰 조사를 받기 위해 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석했다.



김 시의원은 조사실로 들어가기 전 취재진을 만나 "국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다"라며 "오늘 들어가서 모든 걸 사실대로 말씀드리고 성실하게 조사에 임하겠다"라고 말했다. 그러나 "당시 강선우 의원에게 직접 1억 원을 전달했는지", "돈을 건넬 당시 강 의원이 함께 있었는지" 등 취재기자들의 질문에는 답하지 않은 채 조사실로 향했다.



