[오마이포토] 김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" ⓒ 유성호
2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강선우 의원(무소속)에게 공천헌금 명목으로 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 경찰 조사를 받기 위해 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석했다.
김 시의원은 조사실로 들어가기 전 취재진을 만나 "국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다"라며 "오늘 들어가서 모든 걸 사실대로 말씀드리고 성실하게 조사에 임하겠다"라고 말했다. 그러나 "당시 강선우 의원에게 직접 1억 원을 전달했는지", "돈을 건넬 당시 강 의원이 함께 있었는지" 등 취재기자들의 질문에는 답하지 않은 채 조사실로 향했다.
김경 "심려 끼쳐드려서 죄송... 성실히 조사에 임하겠다" ⓒ 유성호
관련영상보기
2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강선우 의원(무소속)에게 공천헌금 명목으로 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 소환 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고