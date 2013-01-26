[오마이포토] 강호동 농협중앙회장, 공금 낭비 의혹에 대국민 사과

등록26.01.13 11:20 수정 26.01.13 13:49 이정민(gayon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 ⓒ 이정민



농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하기 위해 입장하고 있다.

농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장과 임직원들이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하며 사과인사를 하고 있다. ⓒ 이정민


농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장과 임직원들이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하기 위해 연단으로 오르고 있다. ⓒ 이정민


농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하며 사과인사를 하고 있다. ⓒ 이정민


농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장과 임직원들이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표한 뒤 퇴장하고 있다. ⓒ 이정민


농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하고 있다. ⓒ 이정민


농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장과 임직원들이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표한 뒤 퇴장하고 있다. ⓒ 이정민


play

농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견 농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장이 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하고 있다. ⓒ 이정민

관련영상보기



댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews