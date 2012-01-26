

종교·법률·인권·시민사회단체 관계자들이 12일 오전 서울 중구 서울고용노동청 앞에서 기자회견을 열어 정부를 향해 한국GM부품물류 하청노동자 120명 집단해고 사태 해결에 나설 것을 촉구했다.



이날 이들은 "헌법이 보장한 노동3권과 개정 노조법을 정면으로 부정하는 한국GM의 만행에 시민사회는 분노한다"고 밝혔다.



이들은 "노동자가 법 위에 군림하는 한국GM의 불법행위로 생존이 위협 받고 있는데 정부는 지금 무엇을 하고 있느냐"며 "기본이 튼튼한 사회를 만들겠다며 노동 존중을 약속했던 정부의 선언은 빛바랜 구호로 전락했다"고 비판했다.



이들은 정부가 과거 한국GM 경영위기 당시 8100억 원의 공적자금을 투입한 점을 언급하며 "시민의 혈세로 기업을 살려놓고도 한국GM은 사회적 책임을 외면한 채 120명의 하청노동자를 거리로 내몰았다"고 지적했다. 그러면서 "한국GM은 즉각 집단해고를 철회하고 교섭에 나서 원청 사용자로서의 책임을 이행하라"고 촉구했다.



이들은 "이번 120명 집단해고 사태는 개정 노조법에 대한 이재명 정부의 태도를 판가름하는 시금석일 될 것이다. 이 사태 해결 없이 개정 노조법이 현장에 안착하는 일은 결코 있을 수 없다"며 "한국GM은 1월이 지나기 전에 하청노동자들의 고용 승계와 원청 교섭을 수용할 수 있도록 모든 방법을 동원해야 한다"고 촉구했다.



