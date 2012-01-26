큰사진보기 [오마이포토] 송언석 만난 한병도 ⓒ 공동취재사진



한병도 더불어민주당 신임 원내대표(오른쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표가 12일 국회 국민의힘 원내대표실에서 접견하기에 앞서 기념촬영하고 있다.





큰사진보기 송언석 만난 한병도 한병도 더불어민주당 신임 원내대표(오른쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표가 12일 국회 국민의힘 원내대표실에서 접견에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 송언석 만난 한병도 한병도 더불어민주당 신임 원내대표(오른쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표가 12일 국회 국민의힘 원내대표실에서 접견에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 송언석 만난 한병도 한병도 더불어민주당 신임 원내대표(왼쪽 세 번째)와 송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 두 번째)가 12일 국회 국민의힘 원내대표실에서 접견하기에 앞서 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 유상범 국민의힘 원내수석부대표, 송 원내대표, 한 원내대표, 천준호 더불어민주당 원내수석부대표. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 송언석 만난 한병도 한병도 더불어민주당 신임 원내대표(오른쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표가 12일 국회 국민의힘 원내대표실에서 만나 웃으며 대화하고 있다. ⓒ 공동취재사진

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기