[오마이포토] 독도망언, 침략역사와 전쟁범죄 부정, 대만개입 철회없는 다카이치 규탄!



한일역사정의평화행동와 자주통일평화연대 주최로 12일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 열린 '독도망언, 침략역사와 전쟁범죄 부정, 대만개입 철회없는 다카이치 규탄! 이재명 정부에 역사정의· 평화·주권 실현 호소한다! 한일정상회담에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 다카이치 총리 망언을 형상화하고 규탄하는 퍼포먼스를 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "한일정상회담을 앞두고 일본 다카이치 총리의 행보는 도를 넘고 있다"며 "다카이치 정권의 퇴행적 역사 인식과 전쟁 조장 행위를 강력히 규탄하며, 우리 정부가 자주적이고 원칙 있는 대일 외교에 나서 역사정의와 평화, 주권을 실현할 것"을 촉구했다.



또한 이들은 "침략역사를 부정하고 군사대국화를 추진하며 다시 전쟁하는 나라를 꿈꾸는 일본과의 군사협력, 한미일 군사동맹 추진 중단을 촉구한다"며 "이재명 '국민주권 정부'가 일본의 부당한 역사왜곡, 평화 및 주권 위협 움직임에 맞서 국민의 존엄을 지키고, 역사 정의와 영토 주권, 평화를 수호하는 당당한 입장을 밝히는 정상회담을 진행할 것"을 호소했다.





한일역사정의평화행동와 자주통일평화연대 주최로 12일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 열린 '독도망언, 침략역사와 전쟁범죄 부정, 대만개입 철회없는 다카이치 규탄! 이재명 정부에 역사정의· 평화·주권 실현 호소한다! 한일정상회담에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 다카이치 총리의 망언 규탄과 이재명 정부의 역사정의와 평화주권 수호는 당당한 외교를 촉구하고 있다.





한일역사정의평화행동와 자주통일평화연대 주최로 12일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 열린 '독도망언, 침략역사와 전쟁범죄 부정, 대만개입 철회없는 다카이치 규탄! 이재명 정부에 역사정의· 평화·주권 실현 호소한다! 한일정상회담에 즈음한 기자회견'에서 참석자들이 다카이치 총리의 망언 규탄과 이재명 정부의 역사정의와 평화주권 수호는 당당한 외교를 촉구하고 다카이치 총리 망언을 규탄하는 퍼포먼스를 진행했다. 기자회견 참석자들은 "침략역사를 부정하고 군사대국화를 추진하며 다시 전쟁하는 나라를 꿈꾸는 일본과의 군사협력, 한미일 군사동맹 추진 중단을 촉구한다"며 "이재명 '국민주권 정부'가 일본의 부당한 역사왜곡, 평화 및 주권 위협 움직임에 맞서 국민의 존엄을 지키고, 역사 정의와 영토 주권, 평화를 수호하는 당당한 입장을 밝히는 정상회담을 진행할 것"을 호소했다.







