



환경보건시민센터, 환경운동연합 바다위원회, 불교환경연대, 서을환경운동연합, 환경보건전국네트워크, AMRC 등 환경사회단체 주최로 12일 오전 서울 종로구 일본대사관 앞에서 열린 '한일정상회담 관련 후쿠시마 핵폐수 해양투기 중단촉구 기자회견 및 피켓팅'에서 참석자들이 후쿠시마 핵폐수 해양투기 중단을 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "이재명 대통령은 야당 대표 때 후쿠시마 핵폐수 해양투기를 반대하며 단식투쟁을 벌인바 있다"면서 "해양수산부를 부산으로 옮기며 해양국가를 강조하고 있는데, 부산 앞바다 태평양이 일본에 의해 핵쓰레기장으로 더럽혀지는 걸 더이상 묵과해서는 안된다"고 강조했다.



이들은 또한 "이재명 대통령은 1월13일과 14일 양일간의 한일정상회담에서 다카이치 사나에 총리에게 후쿠시마 핵폐수 해양투기 중단을 요구하고 후쿠시마 핵참사의 해결에 한일이 지혜를 모으자고 제안해야 한다"고 촉구한 데 이어 "다카이치 사나에 일본총리는 일본이 한중일 동북아와 아시아의 주요 일원이자 이웃국가들과 평화롭게 살아가고자 한다면, '이웃과 남에게 폐를 끼치지 말아야 한다'는 일본문화와 예절을 지키기 바란다"고 요구했다.



