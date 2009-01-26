큰사진보기 [오마이포토] 전장연과 만난 민주당 서울시장 입후보 예정자들 ⓒ 남소연



더불어민주당 서울시장 입후보 예정자들이 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '전국장애인차별철폐연대와의 대화'에서 박경석 전국장애인차별철폐연대 공동대표를 비롯한 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.



뒷줄 왼쪽부터 장경태·박주민 의원, 홍익표 전 의원, 전현희·김영배·서영교 의원. 앞줄 왼쪽 두 번째는 민주당 전국장애인위원장인 서미화 의원.



앞서 김영배 의원은 "전국장애인차별철폐연대와 오는 6월 초까지 지하철 출근길 시위를 중단하기로 합의했다"고 밝힌 바 있다.





큰사진보기 더불어민주당 서울시장 후보군인 김영배 의원이 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '전국장애인차별철폐연대와의 대화'에서 박경석 전국장애인차별철폐연대 공동대표와 악수하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 더불어민주당 서울시장 입후보 예정자들이 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '전국장애인차별철폐연대와의 대화'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 박경석 전국장애인차별철폐연대 공동대표가 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 더불어민주당 서울시장 입후보 예정자들과의 대화에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연





