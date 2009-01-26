큰사진보기 [오마이포토] 고 안성기 배우 장례미사 ⓒ 이정민





고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 대성당에서 열린 장례미사 뒤 고인의 영정 및 훈장, 운구를 모신 이정재, 정우성, 설경구, 조우진, 주지훈 배우 등과 유가족들이 영결식장으로 이동하고 있다.





큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 고인의 영정과 훈장을 든 정우성, 이정재 배우가 장례미사가 열릴 대성당으로 입장하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 설경구, 조우진, 주지훈 배우 등이 고인의 운구를 모시고 장례미사가 열릴 대성당으로 들어가고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 설경구, 조우진, 주지훈, 정우성, 이정재 배우 등이 고인의 영정과 훈장, 운구를 모시고 장례미사가 열릴 대성당으로 들어가고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 대성당에서 열린 장례미사 뒤 고인의 영정을 모신 정우성 배우가 영결식장으로 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 대성당에서 열린 장례미사 뒤 설경구, 조우진, 주지훈 배우 등이 고인의 운구를 모시고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 대성당에서 열린 장례미사 뒤 고인이 받은 훈장을 든 이정재 배우가 침통한 모습을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 대성당에서 열린 장례미사 뒤 유가족들과 참석자들이 영결식장으로 이동하기에 앞서 고인에게 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 고 안성기 배우 장례미사 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 대성당에서 열린 장례미사 뒤 고인의 영정과 훈장을 든 이정재, 정우성 배우와 유가족들이 영결식장으로 이동하고 있다. ⓒ 이정민







큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 장례미사와 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당에서 열렸다. 대성당에서 열린 장례미사 뒤 고인의 영정 및 훈장을 든 이정재와 정우성 배우 등과 유가족, 영화인들이 영결식장으로 이동하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. 고인의 아들 안다빈씨가 인사말을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. 배창호 감독이 추도사를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. 정우성 배우가 추도사를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. 고인의 가족이 헌화하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. 정우성, 이정재, 설경구 배우 등 장례의원들이 헌화하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. 신영균 문화재단 이사장이 헌화하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 고 안성기 배우 영결식 고 안성기 배우 영결식이 9일 오전 서울 중구 명동성당 파밀리아 채플에서 열리고 있다. ⓒ 공동취재사진





