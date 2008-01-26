[오마이포토] 대북 송금 사건 의혹 조사... 김성태 전 쌍방울회장 피의자 신분 출석

등록26.01.08 11:02 수정 26.01.08 11:19 이정민(gayon)
김성태 전 쌍방울 회장, 서울고검 인권침해점검 TF에 피의자 신분으로 출석


김성태 전 쌍방울 회장이 8일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청 인권침해점검 TF에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 서울고등검찰청 인권침해점검 TF는 '쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 연어·술파티 회유 의혹을 조사하고 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

