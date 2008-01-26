큰사진보기 [오마이포토] 김태훈 정교유착 비리 합동수사본부장 첫 출근 ⓒ 이정민



검찰과 경찰이 세계평화통일가정연합(통일교)의 정치권 로비 의혹 등을 수사하기 위해 꾸린 '정교유착 비리 합동수사본부'의 김태훈 합동수사본부장이 8일 오전 수사본부가 차려진 서울 서초구 서울고검에 첫 출근하고 있다.





