1992년 1월 8일 시작해 34주년을 맞이한 '제1734차 일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위'가 7일 오후 서울 종로구 일본대사관 앞 소녀상 부근에서 정의기억연대 주최로 열린 가운데, 새해 첫 수요시위 참가자들이 풍물패와 공연을 함께 하고 있다.





큰사진보기 7일 오후 서울 종로구 일본대사관앞 소녀상 부근에서 ‘제1734차 일본군성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위’와 '위안부는 국제사기'라며 소녀상 철거를 주장하는 극우단체 시위가 동시에 열리는 가운데 경찰4명이 소녀상을 에워싸며 보호하고 있다. ⓒ 권우성







