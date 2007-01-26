

국민의힘 법률자문위원장인 곽규택 의원과 부위원장 김기윤 변호사가 7일 오전 서울 종로구 서울지방경찰청 종합민원실을 방문해 이재명 대통령과 김민석 국무총리, 정성호 법무부 장관, 박철우 서울중앙지검장을 직권남용 혐의로 고발했다.



이날 이들은 서해 피살 공무원 사건과 관련해 검찰의 항소 포기 결정 과정에 외압이 행사됐다는 의혹을 제기하며 고발장을 제출했다.



곽규택 의원은 고발장을 접수한 뒤 기자들과 만나 "대한민국 공무원이 북한군에 의해 무참히 타살되었던 서해 공무원 피격 사건에 대해 일부만 항소가 이뤄졌다"라며 "1심 무죄 판결에 대한 검찰의 항소 여부를 결정하기도 전에 이재명 대통령과 김민석 국무총리, 정성호 법무부 장관이 항소 포기를 종용하는 듯한 발언으로 검찰에 부당한 압력을 가했다"라고 주장했다.



이어 곽 의원은 "항소 포기 외압의 진상을 규명하기 위해 이재명 대통령과 김민석 국무총리, 정성호 법무부 장관, 박철우 서울중앙지검장을 고발하게 됐다"라며 "수사기관의 엄정한 수사를 촉구한다"라고 말했다.



