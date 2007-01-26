큰사진보기 [오마이포토] 민주노총, 자원강탈과 정권교체 노린 전쟁범죄자 트럼프 규탄 ⓒ 이정민



민주노총이 7일 오전 서울 종로구 미대사관 건너편에서 '자원강탈과 정권교체 노린 전쟁범죄자 트럼프 규탄! 미 제국주의 침략전쟁 중단 촉구! 기자회견'을 열어 "미국은 침략군대 즉각 철수와 불법점령 중단, 납치 압송된 마두로 대통령 즉각 석방과 주권 반환, 한국정부는 미국의 불법 침략에 대한 반대 입장을 분명히 밝힐 것" 등을 촉구하고 있다.



기자회견에 참석한 민주노총 조합원들은 "트럼프는 주권 국가 수도를 무차별 폭격하고 마두로 대통령부부를 납치했다. 이는 한 국가의 주권을 강탈한 명백한 전쟁범죄이며, 베네수엘라 민중의 자결권을 파괴하는 제국주의적 폭거"라며 "전쟁의 포화 속에서 희생되는 것은 언제나 노동자와 민중이다. 미군의 총탄에 쓰러져간 무고한 생명들과 주권을 강탈당한 베네수엘라 민중의 고통에 우리는 깊은 분노를 느낀다"고 밝혔다.



민주노총은 또한 "자본의 이윤을 위해 타국의 민주주의를 파괴하고 노동자의 삶을 짓밟는 행위는 그 어떤 이유로도 정당화될 수 없다"며 "베네수엘라 노동자, 민중과의 국제연대를 굳건히 하며 제국주의적 전장과 침략에 맞선 전 세계 노동자들의 투쟁에 함께할 것이며 자원탈취를 위한 전쟁범죄, 미 제국주의 야욕을 강력히 규탄한다"고 성토했다.





