전세사기 피해자들과 시민사회 단체 관계자들이 6일 오전 서울 여의도 국회 앞에서 기자회견을 열고 2026년에는 국회가 전세사기 특별법 개정안을 최우선 과제로 처리할 것을 촉구했다.



이들은 기자회견에서 현행 전세사기 특별법의 한계를 지적하며 최소보장 방안과 피해자 인정 요건 완화, 신탁사기 피해자와 다세대 공동담보 피해 구제를 위한 배드뱅크 도입, 임대인 동의 없는 피해주택 시설 관리 방안 마련 등 제도 개선을 촉구했다.



박효주 참여연대 주거조세팀장은 "전세사기 피해자들은 새해를 맞았지만 전세사기 없는 사회를 만들겠다는 이재명 정부의 약속은 여전히 이행되지 않고 있다"라며 "대통령실은 더 이상 상황을 방치하지 말고 전세사기 특별법 개정안이 조속히 처리될 수 있도록 국회와 정부 간 협의를 주도해야 한다"라고 말했다.





안상미 전세사기대책위원회 공동위원장도 "전세사기라는 사회적 재난이 4년째에 접어들었지만 해가 바뀐 지금까지도 특별법은 개정되지 않았고 피해자들의 삶은 멈춰 서 있다"라며 어려움을 토로했다.



이어 안 공동위원장은 국회를 향해 "전세사기는 아직 끝나지 않았고 예방책도 충분하지 않다"라며 "법을 고칠 수 있는 곳이 바로 이곳 국회인데 언제까지 피해자들에게 기다려 달라고만 할 것인가. 더 이상 미룰 수 없는 문제인 만큼 책임 있게 처리해 달라"라고 촉구했다.





