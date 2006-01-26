큰사진보기 [오마이포토] 동물학대 축제, 산천어 축제 중단 촉구 ⓒ 이정민



한국동물보호연합, 동물에게자비를, 한국비건채식협회, 기후위기비건행동, 한국비건연대 주최로 6일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '동물학대 축제, 산천어 축제 중단을 촉구하는 기자회견'에서 참석자들이 축제라는 이름을 빙자한 동물학대를 중단할 것을 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "매년 1월 강원도 화천에서 열리는 '산천어 축제'를 위해 양식된 산천어들은 운송 과정에서 심각한 스트레스와 과밀 환경, 산소 부족, 기온 저하 등으로 폐사하는가 하면, 낚시 미끼를 잘 물게 하기 위해서 며칠을 굶기기도 한다"며 "동물을 오락과 유흥의 대상으로 가지고 놀며 죽이는 축제는 동물학대 축제, 동물살생 축제일 뿐"이라고 지적했다.



이들은 "'산천어 축제'는 참가자들에게 동물학대에 대한 경각심을 무디게 하고, 생명감수성의 파괴를 가져다 줄 뿐"이라고 강조하고 "동물의 고통과 죽음이 오락과 재미로 소비되는 일은 생명존중을 파괴하고 생명경시를 부추긴다. 산천어 축제 중단을 촉구한다"고 밝혔다.



'산천어 축제 중단을 촉구하는 기자회견'을 마친 이들은 같은 장소에서 '2026년 사육곰 금지, 남은 곰들을 하루빨리 이전 보호할 것을 촉구하는 기자회견'을 열어 "인간 때문에 평생을 학대와 착취를 당한 곰농장의 곰들이 남은 여생을 편안하게 살 수 있도록, 대책을 마련하여야 한다"고 강조했다.





큰사진보기 동물학대 축제, 산천어 축제 중단 촉구 한국동물보호연합, 동물에게자비를, 한국비건채식협회, 기후위기비건행동, 한국비건연대 주최로 6일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '동물학대 축제, 산천어 축제 중단을 촉구하는 기자회견'에서 참석자들이 축제라는 이름을 빙자한 동물학대를 중단할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 사육곰 금지, 남은 곰들을 하루빨리 이전 보호할 것 촉구 한국동물보호연합, 동물에게자비를, 한국비건채식협회, 기후위기비건행동, 한국비건연대 주최로 6일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 '2026년 사육곰 금지, 남은 곰들을 하루빨리 이전 보호할 것을 촉구하는 기자회견'에서 참석자들이 "인간때문에 평생을 학대와 착취를 당한 곰농장의 곰들이 남은 여생을 편안하게 살 수 있도록, 대책을 마련하여야 한다"며 사육곰 금지 및 남은 곰들을 하루빨리 이전 보호할 것을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





