큰사진보기 [오마이포토] 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 ⓒ 사진공동취재단



29일 전남 무안군 무안국제공항 여객터미널에서 열린 12.29 여객기 참사 1주기 추모식에서 유가족들이 오열하고 있다.





