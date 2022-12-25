

김병기 더불어민주당 원내대표가 22일 오후 서울 여의도 국회 원내대표실에서 차기 서울시장 유력 후보 주자로 거론되는 정원오 서울 성동구청장을 만나 "내년 선거에서 반드시 승리해야 한다"라며 "특히 서울시장 선거가 가장 중요한 선거이다. 선의의 경쟁을 통해 민주당이 반드시 승리할 수 있도록 견인해 달라"고 말했다.



정원오 성동구청장은 김병기 더불어민주당 원내대표와의 비공개 면담 뒤 기자들과 만나 "인사차 방문 드렸다"라고 밝혔다. 김병기 원내대표도 역시 "서로 격려와 덕담을 나눴다"라고 말했다.



정원오 성동구청장은 최근 서울시장 후보군을 둘러싼 현역 의원 간 견제와 경쟁이 심해지고 있다는 취재기자의 질문에 대해 "저는 그런 부분을 크게 느끼지 못했다"라며 "선의의 경쟁이기 때문에 좋은 취지에서 나오는 이야기라고 생각한다. 경쟁에 있어 그런 부분들은 당연히 필요한 것 아니겠느냐"라고 말했다.



또한 출마 선언 시점에 대한 질문에는 "저는 행정가 스타일이라 말보다는 행동으로 하는 편이다"라며 "행동으로 이해해 주시면 좋겠다"라고 말했다.



