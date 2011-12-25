큰사진보기 [오마이포토] '국회의장님 또 마이크 끄시게요' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 ⓒ 유성호



곽규택 국민의힘 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회 본회의에서 형사소송법 일부개정법률안(대안) 무제한토론(필리버스터)에 참여해 지난 본회의에서 우원식 국회의장이 나경원 의원의 마이크를 끈 것에 항의하는 의미로 '국회의장님 또 마이크 끄시게요'라고 적힌 손팻말을 세워 보이며 토론을 진행했다.





'국회의장님 또 마이크 끄시게요' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 ⓒ 유성호 관련영상보기





큰사진보기 11일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 형사소송법 일부개정법률안(대안)에 대한 무제한토론(필리버스터)에 나선 곽규택 국민의힘 의원이 우원식 국회의장에게 고개 숙여 인사하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 곽규택 국민의힘 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회 본회의에서 형사소송법 일부개정법률안(대안)에 대한 무제한토론(필리버스터)에 참여해 지난 본회의에서 우원식 국회의장이 나경원 의원의 마이크를 끈 것에 항의하는 의미로 ‘61년 만에 국회의장이 필리버스터 방해한 곳’이라고 적힌 손팻말을 들어보이고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 곽규택 국민의힘 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회 본회의에서 형사소송법 일부개정법률안(대안)에 대한 무제한토론(필리버스터)을 진행하자, 더불어민주당 의원들이 회의장을 떠나고 있다. ⓒ 유성호

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기