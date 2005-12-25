큰사진보기 [오마이포토] 전국법원장회의 ⓒ 공동취재사진



큰사진보기 전국법원장회의 전국의 법원장들이 5일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에 참석하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 전국법원장회의 조희대 대법원장 등이 5일 오후 서울 서초구 대법원 대회의실에서 열린 전국법원장회의에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. 이날 전국법원장회의에서는 최근 더불어민주당이 주도해 법제사법위원회를 통과시킨 내란전담재판부 설치 등을 논의할 예정이다. 회의에는 전국의 각급 법원장, 법원행정처장, 사법연수원장, 사법정책연구원장 등이 참석했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 전국법원장회의 5일 오후 서울 서초구 대법원 대회의실에서 전국법원장회의가 열리고 있다. 이날 전국법원장회의에서는 최근 더불어민주당이 주도해 법제사법위원회를 통과시킨 내란전담재판부 설치 등을 논의할 예정이다. 회의에는 전국의 각급 법원장, 법원행정처장, 사법연수원장, 사법정책연구원장 등이 참석했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 전국법원장회의 조희대 대법원장이 5일 서울 서초동 대법원에서 열린 '2025년 정기 전국법원장회의'에서 모두발언 하고 있다. ⓒ 공동취재사진

