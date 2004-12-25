큰사진보기 [오마이포토] 동덕여대 재학생연합, 남녀공학 전환 방침 반대 1인시위 ⓒ 이정민



동덕여대 재학생연합이 4일 오후 서울 성북구 동덕여대 교문 앞에서 학교 측의 '2029년 남녀공학 전환 방침'이 학생들의 의견을 충분히 반영하지 못한 것으로 판단한다며 남여공학 전환 반대 피켓 1인시위를 하고 있다.



학교 측 주최로 열릴 예정이던 '캠퍼스 건물 래커 제거 행사'는 "온라인상에 학교를 대상으로 한 위협성 글이 확인되면서 안전이 우려되는 상황이 발생했다"며 취소됐다.



