큰사진보기 [오마이포토] 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 ⓒ 공동취재사진





우원식 국회의장이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 '비상계엄 해제 1주년 기억행사' 다크투어에서 도슨트로 참여해 시민들과 함께 계엄군이 들이닥쳤던 국회 1문을 돌아보고 있다.





큰사진보기 월담한 곳 안내하는 우원식 국회의장 우원식 국회의장이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘그날 12.3 다크투어’에서 직접 도슨트로 나서 시민들에게 월담한 곳을 안내하고 있다. ⓒ 공동취재사진





