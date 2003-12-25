큰사진보기 [오마이포토] 비상계엄 대국민 사과 한동훈 회견에 함께한 의원들 ⓒ 남소연





한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 마친 뒤 나서고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 정성국·박정훈·고동진·안상훈·진종오 의원과 김종혁 전 최고위원.





큰사진보기 한동훈, 비상계엄 1주년 기자회견 한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 고개숙인 한동훈 한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 열고 당시 당 대표로서 비상계엄을 막지 못한 데 대해 사과한다며 고개를 숙이고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 한동훈 기자회견에 동석한 김종혁 김종혁 전 국민의힘 최고위원이 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 열린 한동훈 전 대표의 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 지켜보고 있다. 고동진, 박정훈, 안상훈, 진종오 의원도 이날 회견에 함께했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 한동훈, 비상계엄 1주년 기자회견 한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 마친 뒤 지지자들을 향해 인사하고 있다. ⓒ 남소연









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기