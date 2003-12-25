[오마이포토] 고개숙인 송언석 ⓒ 남소연
송언석 국민의힘 원내대표가 3일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "국민들께 큰 충격을 드린 비상계엄 발생을 막지 못한 데 대해 국민의힘 국회의원 모두는 무거운 책임감을 통감하고 있다"며 "국민 여러분께 다시 한 번 진심으로 사과드린다"고 밝힌 뒤 고개숙여 인사하고 있다.
송언석 국민의힘 원내대표가 3일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 "국민들께 큰 충격을 드린 비상계엄 발생을 막지 못한 데 대해 국민의힘 국회의원 모두는 무거운 책임감을 통감하고 있다"며 "국민 여러분께 다시 한 번 진심으로 사과드린다"고 밝힌 뒤 나서고 있다.
