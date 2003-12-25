큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 서울시장 사퇴 촉구 ⓒ 이정민



오세훈OUT!공동행동 주최로 3일 오전 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 열린 불법계엄 1년, '또다른 윤석열' 오세훈 사퇴 촉구 기자회견에서 참석자들이 오세훈 서울시장 사퇴를 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "오세훈 시장은 기회주의적 행보를 보이며 내란에 동조했다"며 "1년이 지난 지금은 임박한 지방선거를 의식한 듯 사과와 반성을 해야 한다며 물타기 행보로 극우적 본질을 가리고 있다"고 성토했다.



이들은 "또한 오 시장은 시민안전과 민생은 외면한 채 자신의 치적쌓기에만 몰두하며 천문학적인 혈세를 낭비하고 있다. 더구나 정치자금법 위반 혐의로 기소되었다"라고 지적하고 "이제 남아있는 유일한 선택은 시민들에게 사죄하고 시장 자리에서 스스로 물러나는 것뿐"이라고 강조했다.





큰사진보기 오세훈 서울시장 사퇴 촉구 오세훈OUT!공동행동 주최로 3일 오전 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 열린 불법계엄 1년, '또다른 윤석열' 오세훈 사퇴 촉구 기자회견에서 참석자들이 오세훈 서울시장 사퇴를 촉구하고 있다.





오세훈OUT!공동행동 주최로 3일 오전 서울 종로구 세종문화회관 앞에서 열린 불법계엄 1년, '또다른 윤석열' 오세훈 사퇴 촉구 기자회견에서 참석자들이 오세훈 서울시장 사퇴를 촉구하고 있다. 기자회견 참석자들은 "오세훈 시장은 기회주의적 행보를 보이며 내란에 동조했다"며 "1년이 지난 지금은 임박한 지방선거를 의식한 듯 사과와 반성을 해야 한다며 물타기 행보로 극우적 본질을 가리고 있다"고 성토했다. 이들은 "또한 오 시장은 시민안전과 민생은 외면한 채 자신의 치적쌓기에만 몰두하며 천문학적인 혈세를 낭비하고 있다. 더구나 정치자금법 위반 혐의로 기소되었다"라고 지적하고 "이제 남아있는 유일한 선택은 시민들에게 사죄하고 시장 자리에서 스스로 물러나는 것뿐"이라고 강조했다.













