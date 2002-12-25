[오마이포토] 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 ⓒ 공동취재사진
추경호 국민의힘 의원이 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 송언석 국민의힘 원내대표의 응원을 받고 있다.
추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 추경호 국민의힘 의원이 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 송언석 국민의힘 원내대표의 응원을 받고 있다. ⓒ 공동취재사진
추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 추경호 국민의힘 의원이 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 송언석 국민의힘 원내대표의 응원을 받고 있다. ⓒ 공동취재사진
추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 12·3 비상계엄 해제 요구안 표결 방해 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원이 2일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진
추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 계엄 해제 표결 방해 혐의를 받는 추경호 국민의힘 전 원내대표가 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 국민의힘 의원들의 응원을 받으며 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진
추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 12·3 비상계엄 해제 요구안 표결 방해 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원이 2일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진
추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 계엄 해제 표결 방해 혐의를 받는 추경호 국민의힘 전 원내대표가 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 국민의힘 의원들의 응원을 받으며 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진
추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 계엄 해제 표결 방해 혐의를 받는 추경호 국민의힘 전 원내대표가 2일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 국민의힘 의원들의 응원을 받으며 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고