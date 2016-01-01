[오마이포토] 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 김선교 국민의힘 의원, 특검 출석 ⓒ 이정민
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹에 개입한 혐의를 받고 있는 김선교 국민의힘 의원이 26일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다.
