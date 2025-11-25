[오마이포토] 장상윤 전 비서관 특검 출석... '종묘 차담회' '학폭 무마' 의혹

등록25.11.25 12:18 수정 25.11.25 12:18 이정민(gayon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관, 김건희특검 출석 ⓒ 이정민



김건희 여사의 종묘 차담회와 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건 무마 의혹과 관련해 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관이 25일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다.

장상윤 전 대통령실 사회수석비서관, 김건희특검 출석 김건희 여사의 종묘 차담회와 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건 무마 의혹과 관련, 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관이 25일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민


장상윤 전 대통령실 사회수석비서관, 김건희특검 출석 김건희 여사의 종묘 차담회와 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건 무마 의혹과 관련, 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관이 25일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민


장상윤 전 대통령실 사회수석비서관, 김건희특검 출석 김건희 여사의 종묘 차담회와 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건 무마 의혹과 관련, 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관이 25일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민




댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews