큰사진보기 [오마이포토] 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관, 김건희특검 출석 ⓒ 이정민





김건희 여사의 종묘 차담회와 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건 무마 의혹과 관련해 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관이 25일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다.





