큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 서울시장의 여론조사비 대납 의혹, 김건희특검 출석하는 강철원-김한정 ⓒ 이정민



2021년 서울시장 보궐선거당시 오세훈 서울시장의 여론조사비를 대납했다는 의혹과 관련해 선거 캠프 실무를 총괄했던 강철원 전 서울시 정무부시장과 오 서울시장 후원자로 알려진 사업가 김한정씨가 25일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다.





play 김건희특검에 출석하는 오세훈 서울시장 여론조사비 대납 의혹 강철원-김한정, 학교폭력 사건 무마 의혹 장상윤 2021년 서울시장 보궐선거당시 오세훈 서울시장의 여론조사비 대납 의혹 강철원 전 서울시 정무부시장과 오 서울시장 후원자로 알려진 사업가 김한정 씨, 김건희 여사의 종묘 차담회와 김승희 전 대통령실 의전비서관 자녀의 학교폭력 사건 무마 의혹과 관련 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관 김건희특검 출석 ⓒ 이정민 관련영상보기







