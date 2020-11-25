큰사진보기 [오마이포토] 법정 나서는 황교안 ⓒ 이정민



황교안 전 국무총리 (국민의힘 전신인 당시 자유한국당 대표)가 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 '패스트트랙 사건' 1심 선고에서 벌금 1900만 원을 선고받은 뒤 법정을 나서고 있다.





큰사진보기 법정 출석하는 황교안 황교안 전 국무총리 (국민의힘 전신인 당시 자유한국당 대표)가 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열리는 패스트트랙 사건 1심 선고에 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 법정 출석하는 황교안 황교안 전 국무총리 (국민의힘 전신인 당시 자유한국당 대표)가 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열리는 패스트트랙 사건 1심 선고에 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질문에 답하는 황교안 황교안 전 국무총리 (국민의힘 전신인 당시 자유한국당 대표)가 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 1900만원을 선고받은 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 법정 나서는 황교안 황교안 전 국무총리 (국민의힘 전신인 당시 자유한국당 대표)가 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 1900만원을 선고받은 뒤 취재진의 질문을 받으며 법정을 나서고 있다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기