큰사진보기 [오마이포토] 입술 앙다문 나경원 의원 ⓒ 이정민



국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만 원을 선고받은 뒤 취재진의 질문을 들으며 입술을 앙다물고 있다.





큰사진보기 나경원, 지지자들과 인사하며 법정 출석 국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열리는 패스트트랙 사건 1심 선고에 출석하며 지지자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 나경원, 법정 출석 국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열리는 패스트트랙 사건 1심 선고에 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 입술 앙다문 나경원 의원 국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만 원을 선고받은 뒤 법정을 나서고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 입술 앙다문 나경원 의원 국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만 원을 선고받은 뒤 법정을 나서고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질문에 답하는 나경원 의원 국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만 원을 선고받은 뒤 취재진의 질문을 듣고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질문에 답하는 나경원 의원 국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만 원을 선고받은 뒤 취재진의 질문을 듣고 있다. ⓒ 이정민













추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기