큰사진보기 [오마이포토] 김건희씨의 오빠 김진우씨, 영장실질심사 출석 ⓒ 이정민



양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련, 전직 대통령 윤석열씨의 부인 김건희씨의 오빠 김진우씨가 19일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원애서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.





큰사진보기 김건희씨의 오빠 김진우씨, 영장실질심사 출석 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련, 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨의 오빠 김진우씨가 19일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원애서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김건희씨의 오빠 김진우씨, 영장실질심사 출석 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련, 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨의 오빠 김진우씨가 19일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원애서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김건희씨의 오빠 김진우씨, 영장실질심사 출석 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련, 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨의 오빠 김진우씨가 19일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원애서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기