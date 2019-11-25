[오마이포토] 김건희씨의 오빠 김진우씨, 영장실질심사 출석 ⓒ 이정민
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련, 전직 대통령 윤석열씨의 부인 김건희씨의 오빠 김진우씨가 19일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원애서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.
