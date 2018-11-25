[오마이포토] 전태일의료센터 마음상담소 개소 ⓒ 이정민
전태일의료센터 마음상담소가 18일 오후 서울 종로구 내수동 대우빌딩에서 개소식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 양길승 원진직업병관리재단 이사장, 임상혁 녹색병원 원장, 유금분 소장 등 내빈들이 떡 케이크 커팅식을 하고 있다.
마음상담소는 전태일의료센터의 첫 번째 사업으로 노동자, 청년, 산재피해노동자와 유가족, 재난참사피해자와 유가족 등 일터와 일상에서 마음의 상처를 입은 사람들을 위한 공간이다.
