큰사진보기 [오마이포토] 전태일의료센터 마음상담소 개소 ⓒ 이정민



전태일의료센터 마음상담소가 18일 오후 서울 종로구 내수동 대우빌딩에서 개소식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 양길승 원진직업병관리재단 이사장, 임상혁 녹색병원 원장, 유금분 소장 등 내빈들이 떡 케이크 커팅식을 하고 있다.



마음상담소는 전태일의료센터의 첫 번째 사업으로 노동자, 청년, 산재피해노동자와 유가족, 재난참사피해자와 유가족 등 일터와 일상에서 마음의 상처를 입은 사람들을 위한 공간이다.





전태일의료센터 마음상담소가 18일 오후 서울 종로구 내수동 대우빌딩에서 개소식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 양길승 원진직업병관리재단 이사장이 환영사를 하고 있다.





전태일의료센터 마음상담소가 18일 오후 서울 종로구 내수동 대우빌딩에서 개소식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 임상혁 녹색병원 원장이 여는말을 하고 있다.





마음상담소는 전태일의료센터의 첫 번쨰 사업으로 노동자, 청년, 산재피해노동자와 유가족, 재난참사피해자와 유가족 등 일터와 일상에서 마음의 상처를 입은 사람들을 위한 공간이다.





유금분 소장이 내빈들을 소개하고 있다.









