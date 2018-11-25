큰사진보기 [오마이포토] 격앙된 김용범, 말리는 우상호 ⓒ 남소연



김용범 대통령실 정책실장이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 정부의 '디딤돌·버팀목 전세금 대출 등의 예산 삭감' 등을 지적할 목적으로 김 실장의 딸 전세 거주 사실과 김 실장의 갭투자 의혹을 엮어서 문제를 제기한 김은혜 국민의힘 의원에게 다소 격앙된 목소리로 반박하자 우상호 정무수석이 김 실장을 말리고 있다.



김은혜 의원은 '정부가 임대주택 예산은 확보해 청년 월세 정책을 펴지만 주택 구매 사다리로 이야기되는 전세 관련 지원 예산을 깎아서 문제'라는 취지의 주장을 폈다.



김용범 실장은 "생애최초나 청년을 위한 대출 (관련 예산을) 줄인 게 없다"라며 "어떻게 가족을 막 엮어서 그렇게 말하나"라고 반박했다.





큰사진보기 격앙된 김용범, 말리는 우상호 김용범 대통령실 정책실장이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 정부의 '디딤돌·버팀목 전세금 대출 등의 예산 삭감' 등을 지적할 목적으로 김 실장의 딸 전세 거주 사실과 김 실장의 갭투자 의혹을 엮어서 제기한 김은혜 국민의힘 의원에게 다소 격앙된 목소리로 반박하자 우상호 정무수석이 김 실장을 말리고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 격앙된 김용범, 말리는 우상호 김용범 대통령실 정책실장이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 정부의 '디딤돌·버팀목 전세금 대출 등의 예산 삭감' 등을 지적할 목적으로 김 실장의 딸 전세 거주 사실과 김 실장의 갭투자 의혹을 엮어서 제기한 김은혜 국민의힘 의원에게 다소 격앙된 목소리로 반박하자 우상호 정무수석이 김 실장을 말리고 있다. ⓒ 남소연









추천 4 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기