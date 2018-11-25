큰사진보기 [오마이포토] 서울서부지법 폭력 난동 사태 관련, 전광훈 경찰 출석 ⓒ 이정민



서울서부지법 폭력 난동 사태와 관련, 사랑제일교회 목사인 전광훈씨가 18일 오전 서울 종로구 서울경찰청 안보수사과에 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 혐의 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다.





