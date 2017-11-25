큰사진보기 [오마이포토] 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 ⓒ 이정민



한일역사정의평화행동과 자주통일평화연대 공동주최로 17일 오전 서울 종로구 일본대사관 앞에서 열린 '을사늑약 120년. 역사정의와 평화 그리고 올바른 한일관계를 위한 각계 기자회견'에서 참석자들이 '다카이치 내각의 역사왜곡과 군국주의 강화 등을 규탄하고 있다.



기자회견 참석자들은 "오늘은 을사늑약이 강요된 지 120년째 되는 날이나 지금도 일본은 불법적인 역사적 책임을 회피하고 있으며, 그들의 행보는 오히려 역사 왜곡과 군국주의 강화로 치닫고 있다"며 다카이치 내각의 역사왜곡과 부정, 군사대국화, 대만 군사개입 야욕을 규탄한다고 밝혔다.



이들은 또한 "이재명 정부는 다카이치 총리와의 첫 정상회담에서 '미래지향적 협력'만을 강조하며 과거사 문제를 외면했다"고 지적하고 한일 군사협력만을 강조하는 이재명 정부의 굴욕적인 태도 규탄과 전쟁국가 일본의 부활을 뒷받침하는 일체의 군사협력 중단을 촉구했다.





큰사진보기 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 한일역사정의평화행동과 자주통일평화연대 공동주최로 17일 오전 서울 종로구 일본대사관 앞에서 열린 '을사늑약 120년. 역사정의와 평화 그리고 올바른 한일관계를 위한 각계 기자회견'에서 참석자들이 '다카이치 내각의 역사왜곡과 군국주의 강화 등을 규탄하고 있다. ⓒ 이정민





