큰사진보기 [오마이포토] 김민석 국무총리, '감사의 정원' 공사 현장 방문 ⓒ 이정민



김민석 국무총리가 민족문제연구소, 신흥무관학교기념사업회, 독립유공자유족회, 한국문화연대 대표자들과 함께 17일 오전 서울시가 광화문광장 세종대왕상 옆에 조성할 예정인 '감사의 정원' 공사 현장을 방문하고 있다.





큰사진보기 '감사의 정원' 공사 현장 17일 오전 서울시가 광화문광장 세종대왕상 옆에 조성할 예정인 '감사의 정원' 공사 현장에서 한 노동자가 일을 하고 있다. ⓒ 이정민









