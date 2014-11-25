큰사진보기 [오마이포토] 노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 ⓒ 이정민





노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다.





큰사진보기 퇴임식을 앞둔 노만석 검찰총장 직무대행, 마지막 출근 퇴임식을 앞둔 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 퇴임식을 앞둔 노만석 검찰총장 직무대행, 마지막 출근 퇴임식을 앞둔 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 퇴임식을 앞둔 노만석 검찰총장 직무대행, 마지막 출근 퇴임식을 앞둔 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민

play 노만석 제57대 검찰청장 직무대행 웃으며 퇴임 노만석 제57대 검찰청장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기