[오마이포토] 노만석 검찰총장 직무대행 웃으며 퇴임

등록25.11.14 12:11 수정 25.11.14 12:12 이정민(gayon)
[오마이포토] 노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 ⓒ 이정민



노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다.

퇴임식을 앞둔 노만석 검찰총장 직무대행, 마지막 출근 퇴임식을 앞둔 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. ⓒ 이정민


노만석 검찰총장 직무대행 퇴임 노만석 제57대 검찰총장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민


노만석 제57대 검찰청장 직무대행 웃으며 퇴임 노만석 제57대 검찰청장 직무대행이 14일 오전 서울 서초구 대검찰청에서 퇴임식을 마친 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 이정민

