큰사진보기 [오마이포토] 전국 검찰청 앞 “정치검찰 항명 규탄” ⓒ 김보성



대장동 사건 1심 선고 항소 포기 결정에 반발하는 검사장 등을 향해 더불어민주당 원외 조직인 더민주혁신회의가 전국 검찰청 앞을 찾아 "쿠데타적 항명에 대한 즉각적인 감찰과 징계"를 요구하고 나섰다.



13일 부산지방검찰청 정문에서 기자회견을 연 더민주부산혁신회의는 "검찰 내부의 항명은 단순한 불만 표출이 아니"라며 "조작 수사와 정치 기소에 몰두했던 친윤 검찰이 자신들의 범죄적 행태를 덮기 위한 움직임"이라고 주장했다.



대장동 재판을 대통령과 계속 엮으려는 상황에 대해선 '이재명 죽이기'로 바라보며 "이미 진술 강요 증언이 나오면서 검찰의 공소 근거가 흔들렸다"고 지적했다. 부산혁신회의는 "대장동 사건의 또 다른 본질을 100% 민간개발을 막아 공공이익을 환수한 이재명 대통령에게 배임의 덫을 씌운 것"이라며 "반면 50억 클럽 사건은 사실상 눈을 감는 등 검찰이 선택적 수사를 했다"고 비판했다.



지난 10일 검사장 18명이 검찰 내부망(이프로스)에 노만석 검찰총장 직무대행의 설명을 요구하는 성명을 내면서 불거진 이번 대응은 부산뿐만 아니라 경기, 인천, 대전, 충남, 광주, 전북, 대구, 경북, 경남 등 동시다발로 진행됐다. 부산혁신회의 관계자는 "전국 17곳에서 같은 내용으로 기자회견을 진행하고 있다"고 말했다



혁신회의는 국민의힘이 되레 공세를 퍼붓는 상황에 대해서도 불쾌한 표정이다. 기자회견을 낭독한 이재용 부산혁신회의 집행위원장은 "숫자놀음으로 혹세무민과 정쟁을 부추기는 행태는 정치 조작의 서사일 뿐"이라며 "상설특검, 국정조사를 통해 그 면모를 명명백백히 밝혀야 한다"고 목소리를 키웠다.





큰사진보기 대장동 재판 1심 결과에 대한 항소 포기를 둘러싸고 검찰 일부에서 반발이 튀어 나오자 더민주부산혁신회의가 13일 부산지방검찰청 앞을 찾아 "쿠데타적 항명에 대한 즉각적인 감찰"을 촉구하고 나섰다. ⓒ 김보성





큰사진보기 대장동 재판 1심 결과에 대한 항소 포기를 둘러싸고 검찰 일부에서 반발이 튀어 나오자 더민주부산혁신회의가 13일 부산지방검찰청 앞을 찾아 "쿠데타적 항명에 대한 즉각적인 감찰"을 촉구하고 나섰다. ⓒ 김보성





큰사진보기 대장동 재판 1심 결과에 대한 항소 포기를 둘러싸고 검찰 일부에서 반발이 튀어 나오자 더민주부산혁신회의가 13일 부산지방검찰청 앞을 찾아 "쿠데타적 항명에 대한 즉각적인 감찰"을 촉구하고 나섰다. ⓒ 김보성

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기