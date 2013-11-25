[오마이포토] 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석

등록25.11.13 11:01 수정 25.11.13 11:16 이정민(gayon)
[오마이포토] 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석


박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.

박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민

