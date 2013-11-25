[오마이포토] 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 ⓒ 이정민
박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.
박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부 장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
박성재 전 법무부장관, 영장실질심사 출석 박성재 전 법무부장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고