[오마이포토] 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구



촛불행동 회원들이 12일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '조희대 탄핵, 특별재판부 설치 촉구 기자회견'을 하고 있다.



촛불행동은 "특검이 수사를 하고 구속영장을 청구해도 조희대 사법부는 내란범들을 풀어주기에 바쁘고, 지귀연의 재판지연으로 내란수괴 윤석열과 내란범들의 재판속도는 더디기만 하다"며 "국민들에게 내란청산을 약속하고 당선된 이재명 대통령과 더불어민주당은 대선개입 내란공범 조희대 탄핵과 특별재판부 설치에 사활을 걸고 나서야 한다"고 촉구했다.



이들은 "이러다가 윤석열이 석방되고, 대통령 재판이 재개될 수도 있는 심각한 상황"이라면서 "내란청산은 변함없는 국민의 확고한 뜻이며, 내란세력을 단죄해야 내란청산이 완성된다. 조희대 탄핵이 내란단죄의 시작이고 특별재판부 설치가 내란단죄의 문을 여는 열쇠"라고 강조했다.





