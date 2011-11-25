[오마이포토] 윤석열 전 대통령, 순직해병 특검 출석 ⓒ 이정민
윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차량이 11일 오전 서울 서초구 순직해병특검 사무실 지하주차장으로 들어가고 있다.
윤석열 전 대통령, 순직해병 특검 출석 윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차량이 11일 오전 서울 서초구 순직해병특검 사무실 지하주차장으로 들어가고 있다. ⓒ 이정민
윤석열 전 대통령, 순직해병 특검 출석 윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차량이 11일 오전 서울 서초구 순직해병특검 사무실 지하주차장으로 들어가고 있다. ⓒ 이정민
윤석열 전 대통령, 순직해병 특검 출석 윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차량이 11일 오전 서울 서초구 순직해병특검 사무실 지하주차장으로 들어가고 있다. ⓒ 이정민
play
윤석열 전 대통령, 순직해병 특검 출석 윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차량이 11일 오전 서울 서초구 순직해병특검 사무실 지하주차장으로 들어가고 있다.
ⓒ 이정민
관련영상보기
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고