[오마이포토] 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회

등록25.11.11 11:27 수정 25.11.11 12:21 이정민(gayon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 ⓒ 이정민


국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 마친 뒤 반부패부장과의 면담을 요구하고 있다.

국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 마친 뒤 반부패부장과의 면담을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민

국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민

국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민


국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민


play

국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민

관련영상보기



댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews