[오마이포토] 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 ⓒ 이정민
국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 마친 뒤 반부패부장과의 면담을 요구하고 있다.
국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 마친 뒤 반부패부장과의 면담을 요구하고 있다. ⓒ 이정민
국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민
국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민
국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민
국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민
play
국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 소속 의원들이 10일 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 긴급 현장 규탄대회를 하고 있다. ⓒ 이정민
관련영상보기
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고