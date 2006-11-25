큰사진보기 [오마이포토] 정의당., 런던베이글뮤지엄 사태 재발 방지 대책 마련 촉구 ⓒ 이정민



정의당 당원들과 노무사들은 "20대 청년 노동자의 과로사 사실이 알려진 후, 런던베이글뮤지엄의 장시간 노동, 쪼개기 계약, 높은 산재 승인율 등이 사회적 문제로 대두되고 있다"며 "이 문제는 단순히 한 기업의 문제를 넘어, 청년 노동자의 생명과 안전을 위협하는 노동 현실의 공론화로 이어져야 한다"고 강조했다.





