

지난 2일 저녁 30대 만취운전자의 음주운전 사고로 일본관광객 모녀 중 50대 어머니가 사망하고 딸이 부상당한 사건이 발생했던 서울 종로구 흥인지문 사거리 부근 낙산성곽길 입구에 추모꽃다발이 놓여 있다.



나들이 나온 한국 관광객들이 묵념을 하며 고인을 추모하고 있다.



꽃다발에는 '한국을 찾아주신 고인과 유가족께 깊은 위로의 뜻을 전합니다. 마음 깊이 애도를 표하며, 삼가 고인의 명복을 빕니다. 한국의 한 기업으로부터', '한국인으로서 부끄럽고 죄송합니다. 고인의 명복을 빕니다'가 적힌 쪽지가 함께 놓여 있다.



소주 3병을 마시고 음주사고를 낸 것으로 알려진 운전자 서모씨는 지난 5일 도로교통법상 음주운전, 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사상 혐의로 구속되었다.



