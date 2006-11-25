큰사진보기 [오마이포토] 오도 가도 못하는 이배용 ⓒ 이정민



전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨에게 '금거북이'를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실 지하주차장에서 취재진을 피해 출석을 시도하다 오도 가도 못하고 있다.



큰사진보기 오도 가도 못하는 이배용 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨에게 '금거북이'를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실 지하주차장에서 취재진을 피해 출석을 시도하다 오도 가도 못하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 도둑 출석하는 매관매직 의혹 이배용 전직 대통령 윤석열 씨의 부인인 김건희 씨에게 '금거북이'를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실 주차장에서 취재진들을 피해 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 도둑 출석하는 매관매직 의혹 이배용 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨에게 '금거북이'를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실 주차장에서 취재진들을 피해 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 도둑 출석하는 매관매직 의혹 이배용 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨에게 '금거북이'를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실 주차장에서 취재진들을 피해 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 도둑 출석하는 매관매직 의혹 이배용 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건 씨에게 '금거북이'를 건네 매관매직 의혹을 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실 주차장에서 취재진들을 피해 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이배용 출석 금거북이 등 금품을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 이배용 출석 이배용 전 국가교육위원장이 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 이배용 출석 금거북이 등 금품을 건네고 인사를 청탁했다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장이 6일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사 사무실에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 이배용 출석 이배용 전 국가교육위원장이 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진

[현장] 특검 도둑출석하려다 기자들한테 된통 걸린 '김건희 금거북' 이배용(※기자들에게 큰소리치는 사람 누구?) 김건희씨에게 금거북을 건네 매관매직 혐의를 받고 있는 이배용 전 국가교육위원장이 11월 6일 오전 10시 서울 광화문의 김건희특검에 출석하고 있다. 남편과 함께 휠체어를 타고 지하주차장에 나타난 이씨가 1층으로 올라오지 않자 기자들이 주차장으로 내려갔고 좁은 공간에 사람들이 엉키면서 일대 소동이 벌어졌다(취재: 김화빈, 촬영: 이정민, 편집: 박순옥). #이배용 #김건희 #금거북이 #특검출석 #아수라장 ⓒ 이정민 관련영상보기





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기