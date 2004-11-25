큰사진보기 [오마이포토] 불법 성착취물 사이트 '야동코리아' 운영자 형사고발 기자회견 ⓒ 이정민



여성의당, 리셋(ReSET), 이경하법률사무소가 4일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 '불법 성착취물 사이트 '야동코리아' 운영자 형사고발 기자회견'을 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "길거리부터 수술방 CCTV, 심지어는 홈캠까지, 범죄의 허들은 계속 낮아지고 피해 규모는 걷잡을 수 없게 되었다"며 "야동코리아의 운영자를 비롯, 이용자까지 철저히 색출해 엄중한 처벌을 내릴 것"을 촉구했다.



이들은 "불법성착취물 사이트, 이제 정말 폐쇄해야 한다"며 "정부와 수사기관에 다시 한 번 디지털 성범죄 근절을 위한 근본적인 변화를 강력히 촉구한다"고 밝혔다.





큰사진보기 불법 성착취물 사이트 '야동코리아'의 운영자를 형사고발 기자회견 여성의당, 리셋(ReSET), 이경하법률사무소가 4일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 '불법 성착취물 사이트 '야동코리아' 운영자 형사고발 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민

