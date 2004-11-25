[오마이포토] 김건희 씨의 모친 최은순 씨와 오빠 김진우 씨, 김건희특검 출석 ⓒ 이정민
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 전직 대통령 윤석열씨의 부인인 김건희씨의 모친 최은순씨와 오빠 김진우씨가 3일 오전 서울 종로구 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다.
