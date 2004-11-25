[오마이포토] 시위하는 국민의힘 의원들 앞 지나는 이 대통령 ⓒ 공동취재사진
이재명 대통령이 4일 오전 서울 여의도 국회에서 시정연설을 위해 이동하는 가운데 국민의힘 의원들이 검은 양복과 넥타이를 메고 마스크를 착용한 채 침묵시위를 하고 있다.
이재명 대통령이 4일 오전 서울 여의도 국회에서 시정연설을 위해 이동하는 가운데 국민의힘 의원들이 검은 양복과 넥타이를 메고 마스크를 착용한 채 침묵시위를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진
이재명 대통령이 4일 서울 여의도 국회에서 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하기 위해 도착해 국민의힘 의원들의 피켓팅을 바라보고 있다. ⓒ 공동취재사진
이재명 대통령이 4일 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하기 위해 서울 여의도 국회에 도착, 피케팅 시위를 벌이고 있는 국민의힘 의원들에게 인사한뒤 이동하고 있다. ⓒ 공동취재사진
국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 4일 서울 여의도 국회 로텐더홀 계단에서 "명비어천가 야당파괴", "야당탄압 불법특검"이라고 적힌 피켓을 들고 구호를 외치고 있다.
ⓒ 공동취재사진
