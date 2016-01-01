큰사진보기 [오마이포토] 김용원 국가인권위원회 상임위원, 피의자 신분으로 순직해병특검 출석하며 웃음 ⓒ 이정민



김용원 국가인권위원회 상임위원이 31일 오후 서울 서초구 순직해병특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하며 기자의 질문에 웃고 있다. 김 위원은 박정훈 해병대수사단장에 대한 국가인권위원회의 긴급구체 신청 및 진정 기각 사건과 관련 직권남용 권리행사방해 혐의를 받고 있다.





