큰사진보기 [오마이포토] 트럼프 규탄



2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회 주최로 31일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '트럼프 방한 결과보고 및 규탄 기자회견'에서 참석자들이 도널드 트럼프 미국 대통령을 규탄하고 있다.



기자회견 참석자들은 "타결된 한미무역협정은 철저히 미국의 이익에만 복무하는 결과"라며 "3500억 중 2000달러 현금 투자, 1500억달러 MASGA(한미 조선협력 프로젝트) 투자는 미국의 위기를 우리나라 국민의 피땀으로 구제하는 것이나 다름 없으며 내어준 것에 비해 받은 것은 없는 한미무역협정의 결과에 분노한다"고 개탄했다.



이들은 "트럼프는 정작 APEC 정상회의에는 참석하지 않았다. 이는 트럼프의 경제전쟁과 미국의 부활에 관한 패권적 목표를 실행하는 것에만 노골적으로 집중된 계획이고, 국제회의를 무시하고 자기 이익에 맞는 일정만 취하는 모습"이라며 "트럼프의 관세전쟁을 통한 '강탈' 자본주의를 규탄한다"고 밝혔다.





